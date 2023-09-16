Игроки «Зенита» Кайл Курич и Винс Хантер эффектно завершили быстрый отрыв в матче с МБА

Защитник и центровой санкт-петербургского клуба «Зенит» Кайл Курич и Винс Хантер во время вчерашнего полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова с московской МБА (81:66) стали авторами эффектного момента.
Так, за две минуты до конца основного времени Курич совершил перехват и в быстром отрыве организовал аллей-уп на на Хантера, который успешно реализовал его.
Хантер эффектно завершает аллей-уп от Курича:
Напомним, стартовая четверть проходила в равной борьбе, но баскетболисты «Зенита» сумели выйти вперёд в матче — 18:16. Следующая 10-минутка также прошла под контролем коллектива из Санкт-Петербурга, который сумел уйти к большому перерыву лидером — 24:21.
После небольшого отдыха ситуация на паркете не изменилась — МБА не могла оказать сопротивление противнику и проиграла третью четверть со счётом 16:22.
В заключительные минуты матча преимущество хозяев было уже настолько огромным, что команды сбавили темп, из-за чего последняя четверть завершилась со счётом 17:13 в пользу «Зенита». Уверенная победа сине-бело-голубых — 81:66.
Отметим, что в финальном поединке «Зениту» предстоит встретиться с казанским УНИКСом. Встреча пройдёт, сегодня, 16 сентября, в 18:30 мск.
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