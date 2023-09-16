Карасёв: нам немного не хватает уровня, чтобы обыгрывать «Зенит»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение собственной команды в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова против «Зенита» (66:81).
«Первую и вторую четверть провели довольно неплохо, но после перерыва не хватило где-то сил и опыта. В концовке сделали шесть потерь, что недопустимо. У нас есть два опытных игрока, которые к нам присоединятся после восстановления — надеюсь, что с их появлением этот самый опыт вернётся. Работы перед началом сезона ещё много, нужно наигрывать свежие сочетания. Мы обновили состав, ребятам ещё предстоит адаптироваться и понять все тонкости. Местами мы уже показываем хорошую игру и в защите, и в нападении, но пока их не хватает, чтобы обыгрывать такие команды как «Зенит»», — приводит слова Карасёва телеграм-канал ПБК МБА.
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