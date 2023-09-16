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Джуван Ховард перенёс успешную операцию на сердце

Джуван Ховард перенёс успешную операцию на сердце
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Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Джуван Ховард успешно перенёс операцию на сердце. Тренер университетской команды из Мичигана пройдёт полное восстановление в течение 6-12 недель, а к работе Ховард сможет вернуться уже через четыре-шесть недель, сообщает школа.

«Я чувствую себя крайне благодарным тому, что эта операция была проведена в медицинском центре Мичигана. Моя жена Дженин и вся наша семья были крайне довольны тем, какой высокий уровень продемонстрировали доктор Игл, доктор Пател, доктор Четкути и весь персонал центра. Они крайне талантливы и проявили себя как настоящие чемпионы своего дела.

Я приложу все силы, чтобы полностью восстановиться, чтобы продолжить работу по подготовке к сезону», — заявил Ховард после операции.

Операция была направлена на то, чтобы совершить резекцию аневризмы аорты, а также чтобы восстановить аортальный клапан сердца.

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