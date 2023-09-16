Расселл Уэстбрук — о Кевоне Луни: он — чемпион. И он знает об этом!

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук тепло высказался о центровом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевоне Луни. В частности, Уэстбрук высоко оценил трудовую этику игрока «Голден Стэйт».
«Он — чемпион. И он знает об этом! То, что он делает на площадке, — это очень важно. Он играет в НБА уже длительное время, и не потому, что он такой атлетичный. Он просто делает свою работу — от матча к матчу», — приводит слова Уэстбрука Sports Illustrated.
Кевон Луни — трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Бигмен был выбран на драфте 2015 года под общим 30-м номером. Действующий контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (частично гарантированы $ 8 млн).
В минувшем розыгрыше плей-офф Луни принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 13,1 подбора, 6,5 очка и 3,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,8, штрафных — 55,6.
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