Форвард УНИКСа Исмаэль Бако исполнил эффектный данк с сопротивлением Алексы Новаковича
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Бельгийский форвард УНИКСа Исмаэль Бако смог оформить данк с фолом от сербского игрока «Пари Нижний Новгород» Алексы Новаковича.
Бако исполнил мощный данк с фолом:
Момент произошёл в середине второй четверти полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова, прошедшего вчера, 15 сентября, в Санкт-Петербурге. Турнир организовывает «Зенит» при поддержке городского Комитета по физической культуре и спорту и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.
В матче оказалась сильнее казанская команда со счётом 84:75. Бако стал одним из самых результативных игроков встречи, набрав 15 очков.
В финале УНИКС встретится с «Зенитом», который, в свою очередь, обыграл МБА со счётом 81:66. Таким образом, у петербуржцев будет шанс выиграть турнир в третий раз подряд.
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