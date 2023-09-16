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Форвард УНИКСа Исмаэль Бако исполнил эффектный данк с сопротивлением Алексы Новаковича

Форвард УНИКСа Исмаэль Бако исполнил эффектный данк с сопротивлением Алексы Новаковича
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Бельгийский форвард УНИКСа Исмаэль Бако смог оформить данк с фолом от сербского игрока «Пари Нижний Новгород» Алексы Новаковича.

Бако исполнил мощный данк с фолом:

Момент произошёл в середине второй четверти полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова, прошедшего вчера, 15 сентября, в Санкт-Петербурге. Турнир организовывает «Зенит» при поддержке городского Комитета по физической культуре и спорту и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

В матче оказалась сильнее казанская команда со счётом 84:75. Бако стал одним из самых результативных игроков встречи, набрав 15 очков.

В финале УНИКС встретится с «Зенитом», который, в свою очередь, обыграл МБА со счётом 81:66. Таким образом, у петербуржцев будет шанс выиграть турнир в третий раз подряд.

Итоги дня:
«Зенит» и УНИКС встретятся в финале Кубка Кондрашина и Белова! Как прошёл первый день
«Зенит» и УНИКС встретятся в финале Кубка Кондрашина и Белова! Как прошёл первый день
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