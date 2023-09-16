Сестра пострадавшей девушки обратилась к Кевину Портеру

Сестра Кайзеры Гондрезик, предположительно пострадавшей от рук игрока «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера, Калабрия опубликовала в своих социальных сетях обращение к игроку.
«Проклиняю этого чёртового петуха Портера и крысу, что вырастила его. Я не отказываюсь от своих слов. Сволочь, что подняла руку на женщину, не заслуживает защиты. Он пытался убить Кайзеру. Она могла быть мертва сейчас. Просто представьте это! Возмутительно», — заявила Калабрия в социальных сетях.
Напомним, 12 сентября, Портер был арестован и обвинён в нападении и удушении девушки в Нью-Йорке. По информации источника, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу как минимум с одной сломанной костью и массовыми ушибами.
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