Легенды «Орландо» встретились c Джейленом Саггсом

Одни из лучших игроков в истории «Орландо Мэджик» сделали совместную фотографию вместе с молодым защитником команды Джейленом Саггсом.

Легенды «Орландо» вместе с Джейленом Саггсом Фото: Социальные сети «Орландо Мэджик»

На фотографии представлены слева направо: Рашард Льюис, Бо Аутло, Ник Андерсон, Хедо Туркоглу, Райан Андерсон и Джейлен Саггс.

Льюис выступал в Орландо с 2007 по 2010 год. Вместе с командой он вышел в финал НБА 2009 года. Аутло провёл в «Мэджик» два отрезка: 1997–2002 и 2005–2007. Андерсон, в свою очередь, провёл в команде 10 лет подряд: 1989–1999. Туркоглу также провёл два отрезка в организации: 2004–2009, 2010–2013. Райан Андерсон выступал во флоридской команде с 2009 по 2012 год.

Саггс был задрафтован «Орландо» в 2021 году под пятым номером. За первые два сезона игрок в среднем за матч набирает 10,8 очка делает 3,3 подбора и 3,6 результативной передачи.