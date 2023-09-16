Кто станет обладателем Кубка Кондрашина и Белова?

Сегодня, 16 сентября, в 18:30 мск начнётся финальный матч ежегодного Кубка Кондрашина и Белова. УНИКС и «Зенит» выявят победителя в Санкт-Петербурге. Кто станет победителем? Хотим знать ваше мнение.

В полуфинале «Зенит» оказался сильнее МБА со счётом 81:66. В свою очередь, УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» — 84:75.

Первый турнир прошёл в 2021 году, где победителем стала петербургская команда, обыгравшая в финале ЦСКА. В 2022 году состав финала был тем же и снова сильнее оказался «Зенит».

Турнир организовывает «Зенит» при поддержке городского Комитета по физической культуре и спорту и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.