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Кто станет обладателем Кубка Кондрашина и Белова?

Кто станет обладателем Кубка Кондрашина и Белова?
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Сегодня, 16 сентября, в 18:30 мск начнётся финальный матч ежегодного Кубка Кондрашина и Белова. УНИКС и «Зенит» выявят победителя в Санкт-Петербурге. Кто станет победителем? Хотим знать ваше мнение.

В полуфинале «Зенит» оказался сильнее МБА со счётом 81:66. В свою очередь, УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» — 84:75.

Первый турнир прошёл в 2021 году, где победителем стала петербургская команда, обыгравшая в финале ЦСКА. В 2022 году состав финала был тем же и снова сильнее оказался «Зенит».

Турнир организовывает «Зенит» при поддержке городского Комитета по физической культуре и спорту и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
16 сентября 2023, суббота. 18:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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