Новичок «Автодора» Торнвелл рассказал об игре в НБА и назвал Джеймса своим кумиром

Американский лёгкий форвард «Автодора» Синдариус Торнвелл рассказал об игре в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и заявил, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является его кумиром.

«Какой самый запоминающийся момент за четыре сезона в НБА? Думаю, таких было несколько. В первую очередь, это ночь драфта, когда ты понимаешь, что твоя мечта стала реальностью. Первая игра – победа над «Лейкерс» в заполненном «Стейплс-Центре». Первый выход в стартовой пятёрке – это вообще было неожиданно. Ко мне перед игрой с «Оклахомой», за которую тогда играли Кармело Энтони, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук, подходит Док Риверс и говорит: «Галлинари выбыл из строя, ты сегодня в старте». Не передать тех эмоций, которые я тогда испытал. И, конечно же, каждая встреча против Леброна Джеймса. Он мой кумир с самого детства, и сложно описать словами те ощущения, которые ты испытываешь, когда выходишь играть против него.

С кем я сдружился больше всех в НБА? Я не могу назвать одного или двух баскетболистов, потому что на самом деле хорошо общался со всеми одноклубниками. Я с южной части США, с Южной Каролины, мы легко находим общий язык с другими людьми, мы более компанейские. В «Клипперс» быстро сдружились с Монтрезлом Харреллом, много времени проводили вместе с Лу Уильямсом, а Шея Гилджес-Александера в его дебютный сезон я регулярно забирал от дома на машине, потому что у него не было прав, мне пришлось дать ему несколько уроков вождения. В «Новом Орлеане» у меня были хорошие отношения с Зайоном Уильямсоном, Брэндоном Ингрэмом и Лонзо Боллом, в «Орландо» я провёл небольшой отрезок, но и там остались друзья», – приводит слова Торнвелла официальный сайт Единой лиги ВТБ.