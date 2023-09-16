Вембаньяма: хочу стать уникальным игроком, нужно стать выше своего прошлого «я»

Первый номер драфта 2023 года француз Виктор Вембаньяма, который будет выступать в НБА за «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о том, что нужно делать, чтобы стать уникальным баскетболистом.

«Стать выше своего прошлого «я» – значит найти новые способы работы, о которых другие и не думали. Когда ты хочешь стать уникальным игроком, ты должен работать уникальными способами», – сказал Вембаньяма в интервью Nike Basketball.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Отметим, что всего Вембаньяма провёл три года в чемпионате Франции по баскетболу и все сезоны выступал за разные команды – «Нантер», АСВЕЛ и «Метрополитан 92».