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Президент «Пари НН» Панов: завершили комплектование состава, доволен на 100 процентов

Президент «Пари НН» Панов: завершили комплектование состава, доволен на 100 процентов
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов заявил, что клуб завершил формирование состава на новый сезон, а также отметил, что полностью доволен трансферной кампанией.

«Мы завершили комплектование состава на новый сезон. Насколько я доволен селекцией? На 100 процентов. Всех, кого хотели, всех заполучили», — приводит слова Панова телеграм-канал «Свободный агент».

В текущее межсезонье состав нижегородского клуба пополнили четыре легионера: американец Гленн Кози и сербы Драган Апич, Александар Зазевич, Алекса Новакович. Также подопечные Зорана Лукича усилились целым рядом российских баскетболистов: это Андрей Воронцевич, Владимир Ивлев, Павел Ганькевич, Тимофей Рудовский и Сергей Зоткин.

В минувшем сезоне «Пари Нижний Новгород» занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги, но уступил «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии.

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