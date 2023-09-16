Тренер «Руны» Эрдоган: наша главная цель — побеждать в каждом матче, это мой посыл тренера

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган высказался о подготовке команды к дебютному сезону Единой лиги ВТБ.

«Как оцениваю готовность команды? Не могу пожаловаться на отсутствие старания или сыгранности. Но, конечно, мы далеки от того уровня, на который планируем выйти. Если мы будем класть кирпичик за кирпичиком каждый день, я верю, что мы станем очень хорошей командой.

Насколько показательны результаты предсезонных матчей? Это предсезонные матчи. Каждая команда пробует какие-то вещи, пытается подготовиться, выстроить систему. Здесь не так много скаутинга. Мы просто тренируем новые схемы, вносим корректировки и ещё пытаемся узнать друг друга получше. Мне не на что жаловаться после этих матчей, но, по сути, это только предсезонка. Нам нужно продолжать готовиться к Единой лиге ВТБ.

Как проходит адаптация новых игроков? Они в порядке. Я уверен, что у нас собралась очень хорошая команда. Это отличные игроки с сильным характером. Но самое важное, что они стараются поддерживать позитивную атмосферу в команде. Думаю, такое встречается очень редко. Нам нужно оставаться вместе на протяжении всего сезона. Но, опять же, мы должны работать, оставаться скромными и быть более сосредоточенными.

В самый первый день я сказал команде, что наша главная цель – побеждать в каждом матче. Неважно, против кого и как мы это сделаем, но мы всегда должны пытаться выиграть. Мы можем сказать, что мой посыл как тренера – бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Эрдогана сайт московского клуба.