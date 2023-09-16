Леброн Джеймс обрадовал студентов в Миннесоте

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс появился на сцене одного из университетов в Миннесоте, чем вызвал невероятный всплеск эмоций у студентов. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях канала Clutch Points.

Леброн Джеймс сделал сюрприз студентам в Миннесоте:

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили «Денверу» со счётом 0-4.

Джеймс в среднем набирал 28,9 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 6,8 результативной передачи за игру в минувшем регулярном сезоне. Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА – дважды в составе «Майами Хит» (2012 и 2013), по одному разу в составе «Кливленд Кавальерс» (2016) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020).