Никита Моргунов: нынешняя сборная России могла бы бороться за медали — как мы в 2007 году

Чемпион Европы 2007 года Никита Моргунов сравнил современную сборную России с национальной командой образца конца 2000-х и начала 2010-х годов.

«Понимали ли мы в 2007 году, что сотворили что-то историческое? То, что мы сделали что-то грандиозное, было понятно сразу. Ведь к тому моменту из сборной ушли все, кто в 90-е завоёвывал два серебра чемпионата мира, серебро и бронзу на Европе. И мы без старичков долгое время не могли на крупных соревнованиях даже дойти до полуфинала.

Так что на Евробаскет-2007 у нас была изначальная задача хотя бы четвертьфинал пробить. А в четвертьфинале нам выпадает Франция – с Тони Паркером, с другими звёздными игроками НБА. И, когда мы у них выиграли, к нам уже такая жажда победы пришла, что мы на этой волне завоевали золото. Это то, о чём говорил Сергей Александрович Белов: серебряные и бронзовые медали можно выигрывать сколько угодно, но, если появляется шанс на первое место, надо в него вцепляться изо всех сил.

Мы доказали, что в России существует преемственность, что выросло новое поколение амбициозных ребят, которые хотят выигрывать и умеют это делать. Это ведь оказался не разовый успех – в 2011 году на Евробаскете наша команда завоевала бронзу, в 2012-м взяла третье место на Олимпийских играх. А ведь на Олимпиадах после распада СССР у нас медалей не было.

Насколько нынешняя сборная России была бы конкурентна на мировом уровне? Какой-то мудрец сказал однажды: скромность – это прямая дорога в неизвестность. У нас очень талантливая молодёжь, и по товарищеским матчам это тоже видно. Дайте молодым играть, и вы удивитесь тому, как быстро они начнут раскрываться. В четверг в составе «Пармы» мы увидели 19-летнего Дмитрия Халтурина, который смотрится ничуть не хуже их основного центрового.

Мы опять увидели добротную – даже не пятёрку, а семёрку молодых игроков «Локомотива-Кубань». Я на их состав когда смотрю, у меня всегда первый вопрос – как они будут определять заявку на сезон? Есть 16 игроков, среди которых половина баскетболистов не старше 23 лет, и нужно как-то из них выбрать 12 человек на матч, и чтобы человек восемь-девять провели большие минуты.

Это большая задача для тренера, но, конечно, с другой стороны, и радость. Так что хороших и талантливых ребят у нас много. Главное – продолжать давать им игровую практику. Через систему турниров вот таких замечательных, как Kuban Cup, через товарищеские матчи, особенно с иностранными командами. Здорово, что у нас есть возможность играть с турецкими командами.

Если будет практика, то, когда сборная России полноценно вернётся на международную арену, у нас будет крепкая, молодая и амбициозная команда – такая же, как в 90-е, когда мы завоёвывали серебро чемпионата мира, такая же, как в 2007-м. Будут ли у этой сборной медали? Это надо будет доказывать на площадке, сейчас в баскетбол умеют играть все. Но в том, что наша сборная будет конкурентоспособной, у меня ни малейших сомнений нет», — приводит слова Моргунова сайт «Локомотива-Кубань».