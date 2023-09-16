Источник: «Голден Стэйт» и Клэй Томпсон начали переговоры о продлении контракта

Обозреватель и инсайдер ESPN Рамона Шелберн сообщила, что «Голден Стэйт Уорриорз» начал переговоры о продлении контракта со звёздным атакующим защитником, одним из лидеров команды Клэем Томпсоном.

«Насколько я понимаю, они начали переговоры о продлении контракта с Клэем Томпсоном. Это долгий процесс. Они начали обсуждение и обменялись предложениями. В этих переговорах никто не будет спешить. У обеих сторон есть разные варианты.

Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

Речь не о том, что Клэй может уйти, а о том, что у него был не самый хороший сезон. Ему предстоит провести отличный сезон в этом году, и он получит более выгодное предложение, если он это сделает», — приводит слова Шелберн Bleacher Report со ссылкой на подкаст The Lowe Post.