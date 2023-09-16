Хавьер Паскуаль — о финале Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом: будет тяжело

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о подготовке команды перед официальным стартом Единой лиги ВТБ и поделился эмоциями перед финалом Кубка Кондрашина и Белова, в котором сине-бело-голубым предстоит сразиться с казанским УНИКСом.
«Этот кубок – это последний предсезонный турнир, поэтому в субботу у нас последняя игра перед первым официальным соревнованием. Прогресс в психологическом плане делаем мы, игроки, клуб и вся организация. В субботу у нас ещё одна предсезонная игра, и надеюсь, что при поддержке своих болельщиков мы победим.
Мы будем стараться сыграть как можно лучше. Мы знаем, что соперник – действующий чемпион Единой лиги, знаем, что это будет тяжело, это серьёзный соперник. Но мы постараемся продолжить прогрессировать», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
Напомним, финальный матч между «Зенитом» и УНИКСом состоится сегодня, 16 сентября, в 18:30 мск.
- 16 сентября 2023
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