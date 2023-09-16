«Пари Нижний Новгород» обыграл МБА, заняв третье место в Кубке Кондрашина и Белова
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч за третье место в Кубке Кондрашина и Белова между московской МБА и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 79:69 одержал «Пари НН».
Команда из Нижнего Новгорода выиграла первую четверть (18:12), однако во втором отрезке МБА перехватила инициативу – 25:19. В заключительных двух отрезках преимущество удержал «Пари Нижний Новгород».
В финальном матче Кубка Кондрашина и Белова встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и казанский УНИКС, встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало – в 16:30 по московскому времени.
Кубок Кондрашина и Белова . За 3-е место
16 сентября 2023, суббота. 15:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
69 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА: Касаткин - 16, Барашков - 15, Якушин - 13, Лопатин - 12, Минченко - 8, Хоменко - 3, Трушкин - 2, Шейко, Клюев, Коновалов, Аксёнов, Савченко
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 21, Апич - 18, Хвостов - 11, Ганькевич - 7, Новакович - 6, Коузи - 5, Ивлев - 5, Беленицкий - 4, Стребков - 2, Чадов, Зечевич, Бабурин
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