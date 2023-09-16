«Пари Нижний Новгород» обыграл МБА, заняв третье место в Кубке Кондрашина и Белова

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч за третье место в Кубке Кондрашина и Белова между московской МБА и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 79:69 одержал «Пари НН».

Команда из Нижнего Новгорода выиграла первую четверть (18:12), однако во втором отрезке МБА перехватила инициативу – 25:19. В заключительных двух отрезках преимущество удержал «Пари Нижний Новгород».

В финальном матче Кубка Кондрашина и Белова встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и казанский УНИКС, встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало – в 16:30 по московскому времени.