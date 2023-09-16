Секулич оценил победу «Локомотива» в предсезонном турнире

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу команды в предсезонном турнире Kuban Cup. Напомним, в финале соревнований «Локомотив» обыграл «Самару» со счётом 94:68.

«Для нас было очень полезно показать перед нашими болельщиками, как мы успели подготовиться к данному моменту. Я рад, что мы провели матчи Kuban Cup с настолько позитивным результатом.

Ребята отлично выложились и совершенно заслуженно вознаграждены трофеем. Для меня было важно увидеть такую плотность в защите и концентрацию в атаке. Пока я был со сборной Словении на Кубке мира, мои помощники проделали прекрасную работу.

Спасибо нашему менеджменту, что смогли сохранить состав, это было непросто. Трудно удержать лидеров после успешного сезона. Но ещё по ходу прошлого плей-офф мы ощущали, что у нас есть силы пройти этот путь до победного конца. И после проигрыша в финале у всех осталось ощущение, что дело не закончено», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива».