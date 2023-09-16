Член руководства «Кливленда» арестован за вождение в нетрезвом виде

Член руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Коби Альтман был арестован за вождение в нетрезвом виде в Кливленде (штат Огайо, США), сообщает издание Cleveland 19.

Альтман, занимающий должность президента по баскетбольным операциям «Кливленда», был остановлен на своём внедорожнике марки Lexus и в ходе проверки был уличён в употреблении алкоголя. Инцидент произошёл 16 сентября около 9:00. Сообщается, что функционер не оказал сопротивления и был вежлив с представителями полиции.

«Нам известно об инциденте с участием президента «Кливленда» по баскетбольным операциям Коби Альтмана. В настоящий момент мы собираем дополнительную информацию», — приводит слова пресс-службы клуба инсайдер Эдриан Войнаровски.