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Остин Ривз высказался о выступлении за сборную США на ЧМ-2023

Остин Ривз высказался о выступлении за сборную США на ЧМ-2023
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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз высказался о своём выступлении за национальную команду на минувшем чемпионате мира.

«Несмотря на то что мы не добились желаемого результата, это была великолепная возможность представить мою страну этим летом», — написал Ривз в социальных сетях.

Напомним, ЧМ-2023 прошёл с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Сборная США смогла пройти предварительный и групповой этапы и выйти в плей-офф, где на стадии полуфинала уступила команде Сербии. В матче за третье место американцы со счётом 118:127 проиграли сборной Канады.

Ривз в среднем за игру набирал 13,8 очка, совершал 2,8 подбора и делал 2,4 передачи.

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