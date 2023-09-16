Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в предсезонном Кубке Кондрашина и Белова. Напомним, в финальном матче, который состоялся сегодня, 16 сентября, коллектив Паскуаля обыграл со счётом 82:77 казанский УНИКС.

«Две команды играли в серьёзный баскетбол в атаке и в защите. Первые пять минут матча мы плохо оборонялись, плохо начали, но после этого шаг за шагом начинали контролировать игру, счёт. Со взлётами и падениями, да, но в концовке мы смогли обзавестись 10-очковым преимуществом и победить.

На сегодня мы можем быть удовлетворены тем, как провели предсезонку вплоть до этого момента. Мы отлично тренировались, отлично играли. Каждый день делаем какие-то шаги. Сейчас нужно восстановиться и подготовиться к Суперкубку — это надо сделать всем командам, не только нам. Сейчас же просто надо поблагодарить игроков за то, что они проделали до этого момента», — приводит слова Паскуаля официальный сайт БК «Зенит».

Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2023/2024. Первый этап регулярного сезона стартует 30 сентября 2023 года и завершится 4 февраля 2024 года.