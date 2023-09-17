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Эксперт высказалась о звёздном дуэте «Клипперс» Пол Джордж — Кавай Леонард

Эксперт высказалась о звёздном дуэте «Клипперс» Пол Джордж — Кавай Леонард
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Бывший игрок женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), ныне телевизионный эксперт Чини Огвумике высказалась по поводу звёздных форвардов «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

«Есть определённый оптимизм по поводу того, как Кавай Леонард и Пол Джордж выглядят на тренировках. Также мне приходилось слышать то, с какой самоотдачей тренируется Джордж. Он твёрдо уверен, с каким настроем он войдёт в предстоящий сезон, так как ставки высоки», — заявила Огвумике в эфире NBA Today.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

Отметим, что в сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие лишь в 52 матчах, тем временем его коллега Джордж — в 56 играх.

Контракт Кавая истекает по окончании сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 48,78 млн). У Пола аналогично — до конца сезона-2024/2025 с опцией игрока на $ 48,78 млн.

Слова Лю о звёздном дуэте:
Наставник «Клипперс» Тайрон Лю высказался о травмированных Леонарде и Джордже
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