Баркли: Леброн должен сказать Дэвису, что пришло время стать лучшим игроком в «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рано или поздно должен признать, что он не является лучшим игроком в составе лос-анжелесской команды.

«В какой-то момент Леброну нужно будет сказать Энтони Дэвису: «Чёрт возьми! Мне уже 100 лет — пришло время тебе стать лучшим игроком», — сказал Баркли в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.

Леброн Джеймс сделал сюрприз студентам в Миннесоте:

Напомним, 38-летний Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.