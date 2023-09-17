Инсайдер Зак Лоу объяснил, почему «Майами» не сможет выменять Янниса Адетокунбо

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу выразил мнение, что «Майами Хит» вряд ли сможет побороться за звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

По мнению эксперта, флоридский клуб не в состоянии предложить достойный обменный пакет. Лоу также упомянул ситуацию со звёздным разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом.

«У меня есть одна команда, которая, как по мне, следит за Яннисом Адетокунбо, — это «Майами». Это просто вопрос той же проблемы, с которой они сейчас столкнулись с Дэмьеном Лиллардом. Их обменный пакет не такой супер-пупер заманчивый», — заявил Лоу во время своего подкаста.

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Напомним, Яннис Адетокунбо всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл за «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).

Недавно греческий форвард заявил, что не собирается играть всю карьеру за «Милуоки», если те не продемонстрируют свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.