Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер Зак Лоу объяснил, почему «Майами» не сможет выменять Янниса Адетокунбо

Инсайдер Зак Лоу объяснил, почему «Майами» не сможет выменять Янниса Адетокунбо
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу выразил мнение, что «Майами Хит» вряд ли сможет побороться за звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

По мнению эксперта, флоридский клуб не в состоянии предложить достойный обменный пакет. Лоу также упомянул ситуацию со звёздным разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом.

«У меня есть одна команда, которая, как по мне, следит за Яннисом Адетокунбо, — это «Майами». Это просто вопрос той же проблемы, с которой они сейчас столкнулись с Дэмьеном Лиллардом. Их обменный пакет не такой супер-пупер заманчивый», — заявил Лоу во время своего подкаста.

Фанаты на такси преследуют братьев Адетокунбо в Китае:

Напомним, Яннис Адетокунбо всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл за «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).

Недавно греческий форвард заявил, что не собирается играть всю карьеру за «Милуоки», если те не продемонстрируют свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

Яннис всё ещё в списке:
Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?
Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android