Кевин Дюрант и Кармело Энтони посетили баскетбольное мероприятие от Nike

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони посетили баскетбольный фестиваль, организованный известным американским производителем спортивной одежды Nike.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Дюрант и Энтони сидели в первых рядах и вели дружескую беседу.
Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike:
Кевин Дюрант — 13-кратный участник Матча всех звёзд и двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017 и 2018). В предстоящем сезоне у форварда будет уникальная возможность взять титул в компании Девина Букера, Брэдли Била и Деандре Эйтона.
В конце мая 2023 года Кармело Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В сезоне-2021/2022 39-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который покинул летом 2022-го и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.
За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони также входит в топ-75 лучших игроков в истории организации.
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