Инсайдер Зак Лоу озвучил собственную пятёрку олимпийской сборной США по баскетболу

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Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу во время своего подкаста представил свою пятёрку сборной США по баскетболу, которая должна представлять национальную команду на Олимпиаде — 2024.

По мнению Лоу, на позиции разыгрывающего должен находиться звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а на позиции атакующего защитника — Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс».

На третьей и четвёртой позициях у инсайдера располагаются звёздные лёгкие форварды Кевин Дюрант («Финикс Санз») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»). Тем временем центровым становится Бэм Адебайо из «Майами Хит».

Среди запасных игроков, как считает эксперт, должны присутствовать Девин Букер («Финикс Санз»), Джимми Батлер («Майами Хит») и Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).