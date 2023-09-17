Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер Зак Лоу озвучил собственную пятёрку олимпийской сборной США по баскетболу

Инсайдер Зак Лоу озвучил собственную пятёрку олимпийской сборной США по баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу во время своего подкаста представил свою пятёрку сборной США по баскетболу, которая должна представлять национальную команду на Олимпиаде — 2024.

По мнению Лоу, на позиции разыгрывающего должен находиться звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а на позиции атакующего защитника — Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс».

На третьей и четвёртой позициях у инсайдера располагаются звёздные лёгкие форварды Кевин Дюрант («Финикс Санз») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»). Тем временем центровым становится Бэм Адебайо из «Майами Хит».

Среди запасных игроков, как считает эксперт, должны присутствовать Девин Букер («Финикс Санз»), Джимми Батлер («Майами Хит») и Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Мнение Перкинса:
Перкинс назвал стартовую пятёрку, которая должна представлять сборную США на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android