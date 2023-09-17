Джеймс Джонсон: я бил и пинал с пяти-шести лет. Думаю, я смогу победить Джона Джонса

Форвард «Индиана Пэйсерс» Джеймс Джонсон рассказал, что сможет победить бойца смешанных единоборств Джона Джонса в бою.



«После колледжа я бил и пинал с пяти-шести лет. Так что для меня это противоположно, потому что он занимался борьбой так долго, изучал все свои борцовские приемы и тому подобное так же долго, как и я, понимаете, о чем я? Я начал изучать борьбу и все такое в средней школе. В джиу-джитсу у него большое преимущество, потому что никто не хочет ложиться на пол. Но пока я могу удержать его от выхода на пол, я выигрываю. Думаю, я смогу его победить», — сказал Джонсон в соцсетях.



36-летний американский баскетболист выступает за «Пейсерс» с 2022 года. В прошлом сезоне Джонсон сыграл 18 матчей (1 в стартовом составе) и набрал 51 очко (2,8 за игру).



Джонс за свою карьеру провел 29 боев, из которых 27 раз выходил победителем (10 нокаутов).

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