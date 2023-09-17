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«Леброн — GOAT!» Дарвин Хэм определил исторический статус Джеймса

«Леброн — GOAT!» Дарвин Хэм определил исторический статус Джеймса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард лос-анжелесского коллектива Леброн Джеймс является лучшим игроком всех времён и народов.

«Леброн — GOAT! (величайший за все времена. — Прим. «Чемпионата»)» — заявил Хэм во время одной из трансляций в Tik Tok.

Напомним, 38-летний Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.

Предстоящий сезон НБА станет для Джеймса уже 21-м в карьере. Баскетболист 19 раз участвовал в Матчах всех звёзд лиги, четыре раза становился чемпионом и четыре раза признавался MVP регулярных чемпионатов.

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