Источник: Малкольм Брогдон зол на «Бостон»

Обозреватель команды Boston Globe Гэри Уошберн рассказал о натянутых отношениях разыгрывающего Малкольма Брогдона с «Бостон Селтикс».

«Малкольм — это тот, за кого я беспокоюсь, потому что от него ничего не слышно — он зол на команду. Поэтому я не думаю, что общение между двумя сторонами в это межсезонье было плодотворным.

Посмотрим, как ситуация решится к началу тренировочного лагеря 2 октября», — сказал Уошберн в подкасте Celtics Beat.

Напомним, в прошлом сезоне Брогдон перешёл из «Индианы» в «Бостон», за который провёл 67 игр в регулярном чемпионате, набирая в среднем 14,9 очков, отдавая 3,7 передачи и собирая 4,2 подбора.

Отметим, что разыгрывающий по итогам прошлого сезона получил награду лучшему шестому игроку Национальной баскетбольной ассоциации.