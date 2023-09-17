Источник: Малкольм Брогдон зол на «Бостон»

Обозреватель команды Boston Globe Гэри Уошберн рассказал о натянутых отношениях разыгрывающего Малкольма Брогдона с «Бостон Селтикс».
«Малкольм — это тот, за кого я беспокоюсь, потому что от него ничего не слышно — он зол на команду. Поэтому я не думаю, что общение между двумя сторонами в это межсезонье было плодотворным.
Посмотрим, как ситуация решится к началу тренировочного лагеря 2 октября», — сказал Уошберн в подкасте Celtics Beat.
Напомним, в прошлом сезоне Брогдон перешёл из «Индианы» в «Бостон», за который провёл 67 игр в регулярном чемпионате, набирая в среднем 14,9 очков, отдавая 3,7 передачи и собирая 4,2 подбора.
Отметим, что разыгрывающий по итогам прошлого сезона получил награду лучшему шестому игроку Национальной баскетбольной ассоциации.
- 17 сентября 2023
-
10:31
-
09:48
-
08:46
-
08:17
-
08:05
-
07:43
-
07:29
-
07:01
-
06:51
-
06:49
-
06:48
-
05:17
-
05:11
-
04:38
-
04:26
-
03:02
-
02:26
-
02:00
-
01:12
- 16 сентября 2023
-
23:37
-
22:14
-
20:23
-
19:34
-
19:23
-
19:10
-
18:32
-
18:00
-
17:26
-
16:55
-
16:45
-
15:51
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:14