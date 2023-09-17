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У звезды «Милоуки Бакс» Адетокунбо родилась дочь. Яннис стал папой в третий раз

У звезды «Милоуки Бакс» Адетокунбо родилась дочь. Яннис стал папой в третий раз
Яннис Адетокунбо
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Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в НБА за «Милуоки Бакс», и его невеста Мэрайя Риддлсприггер объявили в своих социальных сетях, что у них родилась дочь.

Пара решила назвать своего ребёнка Евой Брук. Она является третьим ребёнком в семье после сыновей Лиама и Маверика.

В публикации выложена частично отредактированная фотография маленькой Евы со старшими братьями с подписью: «Добро пожаловать домой, Ева Брук Адетокунбо, папина маленькая девочка и младшая сестра братьев».

Отметим, что мать ребёнка в прошлом тоже была спортсменкой – Мэрайя играла в волейбол в колледже и считалась одной из лучших игроков в команде.

Адетокунбо в составе «Милуоки» в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф уступил будущему финалисту НБА, «Майами Хит», со счётом 1-4.

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