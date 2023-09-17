Шакил О'Нил примерил на себя роль полицейского Лос-Анджелеса

51-летний американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил попробовал себя в новой профессии. Экс-баскетболист, который после завершения карьеры является телеведущим, бизнесменом, экспертом и диджеем, примерил роль офицера портовой полиции Лос-Анджелеса. В видеоролике звёздный баскетболист призывает зрителей примкнуть к службе.

Интересно, что у О'Нила есть некоторый опыт работы в портовой полиции. В разгар карьеры в «Лейкерс» он был офицером запаса департамента. В 2005 году Шакил был приведён к присяге в качестве офицера запаса полицейского управления Майами-Бич, когда играл за «Майами Хит». В том же году Шак был назван почётным заместителем маршала США за работу с Фондом безопасного сёрфинга. Также О'Нил был назначен заместителем заместителем шерифа в 2016 году в Джонсборо, штат Джорджия.

Это не первый раз, когда Шак исполняет роль полицейского. Ранее он играл полицейского в фильме Адама Сэндлера «Одноклассники 2».