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Милош Теодосич дебютировал за «Црвену Звезду»

Милош Теодосич дебютировал за «Црвену Звезду»
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36-летний сербский баскетболист Милош Теодосич дебютировал за «Црвену Звезду» в товарищеском предсезонном матче с «Альбой» из Германии. Встреча закончилась победой сербской команды со счётом 74:56.

Теодосич присоединился к команде летом 2023 года, перейдя из «Виртуса» (Болонья). До этого сербский баскетболист покорял Евролигу вместе с московским ЦСКА, с которым также шесть раз побеждал в Единой Лиге ВТБ. У серба был и заокеанский этап карьеры в «Лос-Анджелес Клипперс», за который он провёл всего 60 игр.

На заре своей карьеры Теодосич выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого был признан самым ценным игроком Евролиги в 2010 году. Вместе со сборной Сербии Теодосич завоевал серебряные медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряные медали чемпиона мира по баскетболу — 2014 в Испании.

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