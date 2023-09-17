36-летний сербский баскетболист Милош Теодосич дебютировал за «Црвену Звезду» в товарищеском предсезонном матче с «Альбой» из Германии. Встреча закончилась победой сербской команды со счётом 74:56.

Теодосич присоединился к команде летом 2023 года, перейдя из «Виртуса» (Болонья). До этого сербский баскетболист покорял Евролигу вместе с московским ЦСКА, с которым также шесть раз побеждал в Единой Лиге ВТБ. У серба был и заокеанский этап карьеры в «Лос-Анджелес Клипперс», за который он провёл всего 60 игр.

На заре своей карьеры Теодосич выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого был признан самым ценным игроком Евролиги в 2010 году. Вместе со сборной Сербии Теодосич завоевал серебряные медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряные медали чемпиона мира по баскетболу — 2014 в Испании.