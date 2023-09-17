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Экс-игрок «Финикса» Терренс Росс в грубой форме ответил на вопрос

Экс-игрок «Финикса» Терренс Росс в грубой форме ответил на вопрос
Терренс Росс
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Баскетболист Терренс Росс, который в данный момент является свободным агентом, поругался со зрителем его личной трансляции, во время которой он играл в NBA 2K24, сообщает Sportskeeda.

Во время эфира Росса спросили: «Когда он собирается выйти в плей-офф?». «В прошлом году я был в плей-офф», – ответил баскетболист.

На этом зритель не остановился и спросил: «Что, чёрт возьми, ты делал в «Торонто Рэпторс»? «Занимался сексом с твоей мамой», – сказал Росс.

Прошлый сезон Росс провёл в составе «Финикса». Команда из Аризоны добралась до полуфинала Западной конференции, где уступила будущему обладателю трофея «Денверу» со счётом 2-4.

31-летний Росс в минувшем сезоне сыграл за «Финикс» 21 игру в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 9 очков за матч.

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