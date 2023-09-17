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Акун-Пёрселл — о предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ: готов быть лучшим в «Локомотиве»

Акун-Пёрселл — о предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ: готов быть лучшим в «Локомотиве»
Девон Акун-Пёрселл
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Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл рассказал о том, готов ли он стать лидером краснодарской команды в предстоящем сезоне.

«Готов ли я быть лидером «Локомотива» в предстоящем сезоне? Конечно, на 100%. Я на это способен, и именно этим я намерен заниматься весь сезон – быть самым лучшим. Я по-другому не могу. Уверен, что в этом сезоне нам по силам победить любого соперника. Сезон предстоит длинный. Будем двигаться от матча к матчу и становиться лучше каждый день. Когда играешь правильно, результаты приходят», – приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, 21 сентября (20:00 мск) «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Этот поединок станет первым для команд в рамках нового сезона Единой лиги ВТБ.

Акун-Пёрселл — после матча:
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