Акун-Пёрселл — о предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ: готов быть лучшим в «Локомотиве»

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл рассказал о том, готов ли он стать лидером краснодарской команды в предстоящем сезоне.

«Готов ли я быть лидером «Локомотива» в предстоящем сезоне? Конечно, на 100%. Я на это способен, и именно этим я намерен заниматься весь сезон – быть самым лучшим. Я по-другому не могу. Уверен, что в этом сезоне нам по силам победить любого соперника. Сезон предстоит длинный. Будем двигаться от матча к матчу и становиться лучше каждый день. Когда играешь правильно, результаты приходят», – приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, 21 сентября (20:00 мск) «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Этот поединок станет первым для команд в рамках нового сезона Единой лиги ВТБ.