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Брайан Уиндхорст предположил, когда «Клипперс» попытаются выменять Джеймса Хардена

Брайан Уиндхорст предположил, когда «Клипперс» попытаются выменять Джеймса Хардена
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Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что руководство «Лос-Анджелес Клипперс» постарается выменять звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, если тот будет доступ в середине предстоящего регулярного чемпионата.

«Клипперс» пытались выменять Джеймса Хардена, и к логическому завершению сделки клубы так и не пришли. И насколько я понимаю, именно «Клипперс» сказали: «Хорошо, соглашения не будет. Мы будем двигаться дальше». Предполагаю, что они могли бы заключить сделку в середине сезона. Я думаю, они пойдут именно на это», — сказал Уиндхорст в подкасте Hoop Collective.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

В середине августа отмечалось, что 34-летний баскетболист по-прежнему нацелен сменить команду и его приоритетным вариантом являются «парусники».

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