Необычное попадание с центра площадки в матче чемпионата Франции. Видео
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В матче чемпионата Франции по баскетболу между командами «Ле-Портельи» и «Бурки» (66:99) произошёл необычный случай. Один из игроков команды гостей выбросил мяч с центра площадки и попал в кольцо.
Видео доступно в Telegram--канале «Чемп.Баскет».
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