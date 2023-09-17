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Необычное попадание с центра площадки в матче чемпионата Франции. Видео

Необычное попадание с центра площадки в матче чемпионата Франции. Видео
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В матче чемпионата Франции по баскетболу между командами «Ле-Портельи» и «Бурки» (66:99) произошёл необычный случай. Один из игроков команды гостей выбросил мяч с центра площадки и попал в кольцо.

Видео доступно в Telegram--канале «Чемп.Баскет».

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