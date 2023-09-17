Nike выпустила именные футболки Бронни Джеймса

Nike в преддверии первого студенческого сезона Бронни Джеймса выпустила на заказ футболки Trojans с его фамилией и номером на майке.

Стоит отметить, что все футболки уже были распроданы.

Бронни Джеймс является старшим сыном звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.

Ранее главный тренер команды Университета Южной Калифорнии (USC) Энди Энфилд рассказал о восстановлении Бронни Джеймса.