Эдди Джонсон высказался по поводу возможного перехода Ховарда в «Голден Стэйт»

Бывший баскетболист НБА Эдди Джонсон дал комментарий по поводу возможного перехода Дуайта Ховарда в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если «Уорриорз» возьмут в эту команду Дуайта Ховарда, то в одной команде окажутся три самых разноплановых защитных игрока в НБА», — приводит слова Джонсона Legion Hoops.

Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.

Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».