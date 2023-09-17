Эдди Джонсон высказался по поводу возможного перехода Ховарда в «Голден Стэйт»
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Бывший баскетболист НБА Эдди Джонсон дал комментарий по поводу возможного перехода Дуайта Ховарда в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Если «Уорриорз» возьмут в эту команду Дуайта Ховарда, то в одной команде окажутся три самых разноплановых защитных игрока в НБА», — приводит слова Джонсона Legion Hoops.
Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.
Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».
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