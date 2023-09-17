Дрэймонд Грин: Луни — самый профессиональный игрок, с которым я работал

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу центрового Кевона Луни.

«Лучший комплимент, который я могу сделать Кевону, — он самый профессиональный игрок, с которым я когда-либо работал. В этой лиге не так много парней, которых я бы предпочёл Кевону Луни», — приводит слова Грина Clutch Points.

Кевон Луни — трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Бигмен был выбран на драфте 2015 года под общим 30-м номером. Действующий контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (частично гарантированы $ 8 млн).

В минувшем розыгрыше плей-офф Луни принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 6,5 очка, делая 13,1 подбора и 3,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,8, штрафных — 55,6.