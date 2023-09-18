Известный персональный тренер спрогнозировал мощный сезон для разыгрывающего «Филадельфии»

Известный персональный тренер Дрю Хэнлен высказался по поводу разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Тайриза Макси. Хэнлен также предположил, что Макси будет набирать в среднем как минимум 25 очков в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«У Макси отличные навыки плеймейкера, и он способен находить лёгкие броски. Я удивлюсь, если в следующем сезон он не будет набирать в среднем 25 очков. Я буду разочарован», — приводит слова Хэнлен Sports Illustrated.
Отметим, что действующий контракт 22-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 4,34 млн). Летом 2024 года Макси потенциально может стать ограниченно свободным агентом.
В минувшем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,8 подбора и 2,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 40.
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