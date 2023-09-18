Защитник «Бостона» Пэйтон Притчард: я победитель и собираюсь помочь Брауну и Тейтуму

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард заявил, что с нетерпением будет ждать возможность проявить себя в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если у меня появится возможность играть, мне придётся показать, на что я способен и что я в состоянии помочь победить на высоком уровне. Поэтому я просто с нетерпением жду возможности показать это.

В конце концов, я победитель и собираюсь помочь Джейлену Брауну и Джейсону Тейтуму, потому что именно они нас подталкивают. Мы все должны помочь им преодолеть трудности, и в конечном итоге выиграть чемпионат», — приводит слова Притчарда Boston Globe.

В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 3,2 очка, 1,1 передачи и 0,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54,5, трёхочковых — 40.