«Никто не может остановить Йокича». Джонсон объяснил, почему Ховард должен вернуться в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший запасной игрок сезона-1988/1989 Эдди Джонсон выразил мнение, что центровой Дуайт Ховард может вернуться в лигу, так как может осложнить жизнь звёздному центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу на площадке.
«Я общался с Дуайтом Ховардом, когда тот был в командировке на Тайване. И я продолжал ему говорить что-то вроде: «Чувак, я не понимаю, почему ты не в НБА. Тебе стоит вернуться. Хотя бы по одной простой причине — никто не может остановить Николу Йокича, а ты можешь». Дуайт доказал, что может причинять неудобства Йокичу. Именно по этой причине ему кто-то даст шанс», — заявил Джонсон в эфире SiriusXM NBA Radio.
Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.
Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».
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