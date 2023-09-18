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«Это обоснованное мнение». Эксперт назвал команду, которая может выменять Дэмьена Лилларда

«Это обоснованное мнение». Эксперт назвал команду, которая может выменять Дэмьена Лилларда
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Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс предположил, что руководство «Оклахома-Сити Тандер» попытается выменять звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда при определённых обстоятельствах.

«Поверьте мне. Я писал об этом ещё на прошлой неделе. Думаю, я назову это обоснованным мнением. Если Дэмьен Лиллард будет числиться в составе «Трэйл Блэйзерс» к январю, а «Оклахома» превзойдёт свои результаты и будет играть хорошо, не удивляйтесь, если они отправятся в погоню за Лиллардом», — сказал Мэнникс в подкасте The Crossover.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшем летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

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