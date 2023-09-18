Остин Риверс: в «Рокетс» не знали, что делать с Кевином Портером

Свободный агент, атакующий защитник Остин Риверс высказался по поводу скандального разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Кевине Портер-младшем. Баскетболист был арестован за нападение на свою девушку в отеле.
«Двери [перед ним] должны быть захлопнуты… Я помню, как разговаривал с ребятами из «Хьюстона», из высшего руководства. Они говорили о том, какие у них тогда были проблемы [с Кевином Портером]. Мол, мы не знаем, что с ним делать. Это была тогда, когда он перешёл туда из «Кливленда», — заявил Риверс во время подкаста The Ringer NBA Show.
Напомним, 23-летний Портер был арестован на месте преступления в номере отеля. По горячим следам Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболисту грозит до семи лет лишения свободы.
В минувшем регулярном сезоне Портер принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 19,2 очка, 5,7 передачи и 5,3 подбора при общем 44,2% реализации бросков с игры, 36,6% — трёхочковых.
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