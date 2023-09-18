Леброн эмоционально высказался после жёсткого эпизода в матче по американскому футболу

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил недовольство судейством после матча по американскому футболу, зрителем которого он был. Во время противостояния двусторонний игрок Трэвис Хантер покинул поле, после чего был доставлен в ближайшую больницу из-за полученной травмы. Её он получил после удара игрока противоположной команды Генри Блэкберна.

«Будто я не понимаю разницы. Я видел, как других выгоняли за гораздо меньшие фолы. Это было вопиюще и неуместно», — написал Джеймс на своей страницы в социальных сетях.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Дарвин Хэм выразил мнение, что Джеймс является лучшим игроком всех времён и народов.