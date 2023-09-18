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Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» отменён после двух сезонов

Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» отменён после двух сезонов
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Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», разработкой которого занималась компания HBO, был отменён после двух сезонов. Об этом у себя в социальных сетях рассказал продюсер Макс Боренштейн. На подобное решение компании могли повлиять рейтинги проекта.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но ничего, кроме благодарности и любви», — написал Боренштейн.

Янг и агент Пол посетили шестой матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Ранее сообщалось, что Ванесса Брайант, вдова прославленного баскетболиста «Лос-Анджелеса» Коби Брайанта, просит общественность помочь спасти фреску рядом с «Крипто.ком Ареной» с изображением её покойного мужа и дочери, которую планируется демонтировать.

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