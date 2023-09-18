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Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о победе в предсезонном турнире

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о победе в предсезонном турнире
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о победе команды в предсезонном турнире Kuban Cup. В финальном матче краснодарцы одолели «Самару» со счётом 94:68.

«Локо» в отличном стиле выиграл Kuban Cup. Команда показала яркий атакующий баскетбол! Поздравляю с этим успехом наших болельщиков. Они соскучились по команде, и в этом успехе – значительная их заслуга. Мы в хорошем настроении отправляемся в Москву на Суперкубок, где в первом же матче нам предстоит серьезное испытание — игра с ЦСКА. Понятно, что наш домашний успех не должен послужить для игроков поводом расслабиться, так как в Москве нас ждут хорошо укомплектованные и сильные соперники», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Матч «Локомотива-Кубани» и ЦСКА в Суперкубке состоится 21 сентября.

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