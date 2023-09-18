Новозеландский игрок извинился за оскорбительные комментарии в адрес ЛГБТ-сообщества

Новозеландский игрок команды «Перт Уайлдкэтс» Кори Уэбстер принёс извинения за оскорбительные комментарии в адрес ЛГБТ-сообщества, которые он недавно сделал в социальных сетях. Вебстер признал, что его комментарии были бестактными, и подчеркнул, что он не собирался никого обидеть.

«Хотя это, конечно, не входило в мои планы, я понимаю, какую боль причинили оставленные мной комментарии. Искренне сожалею об этом. Я не предполагал, что мои высказывания будут восприняты именно так.

Я сделаю перерыв в ведении социальных сетей и использую это время, чтобы лучше разобраться в том, какое влияние подобные комментарии могут оказать на людей, которых я, возможно, обидел», — приводит слова Уэбстера пресс-служба «Перт Уайлдкэтс».