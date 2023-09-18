Дублевич: было страшно и грустно покидать «Валенсию», но в «Зените» меня отлично приняли

Черногорский центровой «Зенита» Боян Дублевич высказался о своём уходе из испанской «Валенсии» после 11 сезонов, проведённых в клубе.

«Я так долго носил майку «Валенсии», что немного испугался, когда пришло время покидать этот клуб. Я вообще не знал, как себя вести в этой ситуации. За свою карьеру я не привык менять клубы, и это правда, что я был немного расстроен уходом.

Тем не менее в «Зените» меня приняли отлично, и моя нервозность быстро прошла. За это короткое время я прекрасно вписался в команду и уже могу сказать, что чувствую себя как дома», — приводит слова Дублевича Arena sport TV.

Напомним, 31-летний центровой сборной Черногории перебрался в клуб из Санкт-Петербурга минувшим летом. Ранее он также представлял «Будучность» и «Валенсию».