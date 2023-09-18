Дублевич: было страшно и грустно покидать «Валенсию», но в «Зените» меня отлично приняли

Черногорский центровой «Зенита» Боян Дублевич высказался о своём уходе из испанской «Валенсии» после 11 сезонов, проведённых в клубе.
«Я так долго носил майку «Валенсии», что немного испугался, когда пришло время покидать этот клуб. Я вообще не знал, как себя вести в этой ситуации. За свою карьеру я не привык менять клубы, и это правда, что я был немного расстроен уходом.
Тем не менее в «Зените» меня приняли отлично, и моя нервозность быстро прошла. За это короткое время я прекрасно вписался в команду и уже могу сказать, что чувствую себя как дома», — приводит слова Дублевича Arena sport TV.
Напомним, 31-летний центровой сборной Черногории перебрался в клуб из Санкт-Петербурга минувшим летом. Ранее он также представлял «Будучность» и «Валенсию».
- 18 сентября 2023
-
19:35
-
19:30
-
18:59
-
18:12
-
18:00
-
17:34
-
16:23
-
15:29
-
14:51
-
14:13
-
13:32
-
12:31
-
12:08
-
11:35
-
10:49
-
10:03
-
09:26
-
08:17
-
07:23
-
06:46
-
06:22
-
06:13
-
05:41
-
04:35
-
03:47
-
02:23
-
01:39
-
00:41
- 17 сентября 2023
-
23:51
-
22:42
-
21:53
-
20:32
-
20:00
-
19:00
-
18:14