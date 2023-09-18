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Новичок «Црвены Звезды»: быть рядом с Теодосичем для меня важнее, чем деньги

Новичок «Црвены Звезды»: быть рядом с Теодосичем для меня важнее, чем деньги
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Бразильский разыгрывающий Ягу душ Сантуш рассказал, почему решил перейти в сербскую «Црвену Звезду».

Для меня это мечта, это безумие. Я играл в чемпионате Германии, теперь буду выходить на площадку самого большого зала Евролиги. Я очень рад находиться здесь и иметь возможность тренироваться с этими игроками и тренерами.

Я наблюдаю за Теодосичем, не знаю, сколько лет, и теперь он сидит рядом со мной. Это важно для меня, поскольку я по-прежнему учусь и улучшаю свою игру. Я следил за карьерой Теодосича и теперь могу быть с ним рядом каждый день. Для меня это важнее, чем деньги», — приводит слова душ Сантуша meridianbetsport.

В минувшем сезоне 24-летний душ Сантуш представлял цвета немецкого клуба «Ратиофарм Ульм».

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